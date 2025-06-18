Edirne'de Mahalle Muhtarının Köpek Toplama Çalışmaları Drama Dönüştü

Edirne'de mahalle muhtarı, bir çocuğu ısırdığı iddia edilen köpeklerin toplanması için girdikleri iş yerinde kendisinin ve belediye görevlilerinin işletme içerisine kilitlendikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre Yeniimaret Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bisikletiyle dolaşan 10 yaşındaki bir çocuk, bir iş yerinin bahçesinde bakılan köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay sonrası ailenin şikayeti üzerine mahalle muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekipleriyle birlikte köpeklerin toplanması amacıyla söz konusu iş yerine gitti.

Bahçeye girerek köpeklerin toplanmasını izleyen muhtar Dürüktaş, burada işletme müdürü M.K. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından müdür, bahçedeki sürgülü demir kapıyı kapatarak muhtar ve barınak çalışanlarının çıkmasına engel oldu.

Dürüktaş, barınak ekiplerinin yardımıyla bahçeden çıkarak durumu polise bildirdi ve karakola giderek şikayetçi oldu.

Belediye ekipleri, saldırıya karıştığı belirtilen 2 köpeği yakalayarak barınağa götürdü.

"Siz buradan köpek alamazsınız"

Dürüktaş, AA muhabirine yaşanan köpek saldırısı olayıyla ilgili gittikleri iş yerinde üzücü bir durum yaşadıklarını söyledi.

Barınak çalışanlarıyla bölgeye gittiklerinde işletme müdürünün tepkisiyle karşılaştıklarını anlatan Dürüktaş, şunları kaydetti:

"Müdür dışarı çıktı, 'Siz buradan köpek alamazsınız' dedi. Ben de ısırılma vakası olduğunu ve köpeklerin alınması gerektiğini belirttim. İşletme sahibini aradım. Kendisi bize içeri girebileceğimizi ve köpekleri toplayabileceğimiz söyledi. Burası iş yerinin tır parkı. Dorselerin altına köpekleri zincirlemiş ve köpeklere bakıyor. Isıran köpek de oradaydı.

Elimizde ısırma vakasına dair rapor olduğunu belirtip barınak görevlilerinin köpekleri alması gerektiğini söyledim. İşletme müdürü 'Siz buradan köpek çıkartmazsınız' diyerek sürgülü demir kapıyı bizim üzerimize kapadı. Barınak çalışanları, ben ve araç içeride kaldık. Kendisi dışarı çıktı."

Dürüktaş, barınak çalışanlarının yardımıyla dışarı çıktığını tartışmanın dışarıda devam ettiğini ifade etti.

Polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu dile getiren Dürüktaş, iş yerinde 6 köpeğin daha bulunduğunu belirtti.