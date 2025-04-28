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Edirne'de Lisede Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralı

Edirne'de Lisede Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralı
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Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'nde bir lisenin önünde iki öğrenci arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir öğrenci göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı, diğer öğrenci ise gözaltına alındı.

Edirne'de bir lisenin önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babademirtaş Mahallesi'nde bir lisenin önünde iki öğrenci arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir öğrenci göğsünden bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenci sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer öğrenci ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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