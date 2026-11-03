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Edirne'de kuvvetli yağış su birikintisi oluşturdu, polis ana arterlerde önlem aldı

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Edirne'de kuvvetli yağış su birikintisi oluşturdu, polis ana arterlerde önlem aldı
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MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, hazırlıksız yakalananlar kapalı yerlere sığındı; polis ana arterlerde önlem aldı, yağışın yarın da sürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'de kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış, kentte aralıklarla devam ediyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinde yağış başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığındı. Polis ekipleriyse ana arterlerde önlem aldı.

Yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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