Haberler

Lodos Keşan'da etkili oldu: Sahildeki işletmeler su altında kaldı

Lodos Keşan'da etkili oldu: Sahildeki işletmeler su altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos, sahildeki işletmelere ve limana bağlı teknelere zarar verdi. Tekne sahipleri, kayıplarını azaltmak için kendi çabalarıyla teknelerini karaya çıkardı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde kuvvetli lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmeleri su basarken, limana bağlı teknelerde hasar oluştu.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos, Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde dev dalgalara neden oldu. Lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmeleri su basarken, limana bağlı teknelerde hasar oluştu. Bazı tekne sahipleri, kendi çabalarıyla teknelerini karaya çıkardı. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, "Saros Körfezi'nde böyle bir lodos görmedim. Küresel ısınmanın bir sonucu. Tesisin içine kadar dalgalar giriyor. Her yer su altında kaldı" dedi. Enez ilçe sahilinde de lodos etkili oldu. Bazı barakalar zarar görürken; yetkililer, sahil kesiminde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu