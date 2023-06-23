Edirne'de 'Kukla 22' operasyonu: 9 tutuklama

9 TUTUKLAMA

Edirne'de, polisin silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlediği 'Kukla 22' adı verilen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 9'u tutuklandı. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 kişi serbest bırakılırken, diğer şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden A.İ., R.D., M.T., M.Y., A.G., R.T., S.K, Ö.D. ve R.A., tutuklanırken, Ö.G., M.G., E.E., Y.F., A.D., H.T., R.Ç., Ö.K. ve Ö.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.