Haberler

Edirne'de Su Tankerleri Yangınlara Anında Müdahale Sağlıyor

Edirne'de Su Tankerleri Yangınlara Anında Müdahale Sağlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’de köylere İl Özel İdaresince verilen su tankerlerinin, yaz aylarında çıkan yangınların büyümeden söndürülmesine katkı sağladığı bildirildi.

Edirne'de köylere İl Özel İdaresince verilen su tankerlerinin, yaz aylarında çıkan yangınların büyümeden söndürülmesine katkı sağladığı bildirildi.

İl Genel Meclisinin eylül ayı ilk birleşiminde Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, ilçe ve köylerde meydana gelen yangınlara ilişkin hazırlanan raporu sundu.

Posta, mevcut verilere göre yaz boyunca tarım arazisi, anız, ot, mera, balya ve ormanlık alanlarda çıkan 400 yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangınların söndürülmesinde belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin etkin şekilde görev yaptığını belirten Posta, "Öte yandan önemli bir noktaya da değinmek isterim. İl Özel İdaresi tarafından köylere verilen su tankerleri sayesinde yangınlar büyümeden söndürülmüştür." dedi.

Posta, Tayakadın köyünde çıkan yangına da su tankeriyle müdahale edildiğini, bu sayede alevlerin diğer evlere sıçramasının önlendiğini ifade etti.

Yangında evi zarar gören ailenin AFAD tarafından kentteki bir otele yerleştirildiğini aktaran Posta, ailenin durumunun Edirne Valiliğine iletildiğini kaydetti.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da kent genelinde meydana gelen yangınlarda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar da Saros Körfezi'nin yaz sezonunda daha düzenli ve etkin kullanılmasına ilişkin hazırlanan raporu sundu.

Birleşimde ayrıca Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu görüşüldü.

Kaynak: AA
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir

Mansur Yavaş düğmeye bastı! Gökçek'i zora sokacak hamle

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenin peşini 2 yıldır bırakmıyor! Bu kez canlı yayında ortaya çıktı

Canlı yayında kabusu yaşadı! Takıntılı sapık 2 yıl sonra ensesinde
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü

Erzurum'da aynı ilçeden 3 ocağa ateş düştü

Tuncel Sonel'den aylar sonra ilk açıklama: Gülistan kızımızın...

Tuncel Sonel'den aylar sonra ilk açıklama! İfadeleri inanılmaz
Dövme acısı ölümle bitti! Sahte doktardan yanlış anestezi dehşeti

Yaptırdığı dövme, 3 çocuğu yetim bıraktı
Nijerya'da difteri alarmı: 15 ölü, 117 vaka

İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var

Fransa bu aşkı konuşuyor! Macron’un kızı da annesinin izinden gitti

Fransa bu aşkı konuşuyor! Macron’un kızı da annesinin izinden gitti