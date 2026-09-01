Edirne'de Su Tankerleri Yangınlara Anında Müdahale Sağlıyor

Edirne'de köylere İl Özel İdaresince verilen su tankerlerinin, yaz aylarında çıkan yangınların büyümeden söndürülmesine katkı sağladığı bildirildi.

İl Genel Meclisinin eylül ayı ilk birleşiminde Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, ilçe ve köylerde meydana gelen yangınlara ilişkin hazırlanan raporu sundu.

Posta, mevcut verilere göre yaz boyunca tarım arazisi, anız, ot, mera, balya ve ormanlık alanlarda çıkan 400 yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangınların söndürülmesinde belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin etkin şekilde görev yaptığını belirten Posta, "Öte yandan önemli bir noktaya da değinmek isterim. İl Özel İdaresi tarafından köylere verilen su tankerleri sayesinde yangınlar büyümeden söndürülmüştür." dedi.

Posta, Tayakadın köyünde çıkan yangına da su tankeriyle müdahale edildiğini, bu sayede alevlerin diğer evlere sıçramasının önlendiğini ifade etti.

Yangında evi zarar gören ailenin AFAD tarafından kentteki bir otele yerleştirildiğini aktaran Posta, ailenin durumunun Edirne Valiliğine iletildiğini kaydetti.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da kent genelinde meydana gelen yangınlarda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar da Saros Körfezi'nin yaz sezonunda daha düzenli ve etkin kullanılmasına ilişkin hazırlanan raporu sundu.

Birleşimde ayrıca Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu görüşüldü.

Kaynak: AA