Edirne'de köy yolunda motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Edirne'de köy yolunda karanlıkta yürüyerek Kapıkule Sınır Kapısı yakınında çalıştığı taksi durağına giden bir kişiye motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Edirne Merkeze bağlı Kemalköy yolunda meydana geldi. Yaralılar ambulanslar ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de köy yolunda karanlıkta yürüyerek Kapıkule Sınır Kapısı yakınında çalıştığı taksi durağına giden bir kişiye motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Merkeze bağlı Kemalköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalköy'den Kapıkule Sınır Kapısı mevkiinde çalıştığı taksi durağına yaya olarak giden Hakan Kır'a, aynı köyden seyir halinde olan Ege İmroz idaresindeki 22 ABV 567 plakalı motosiklet çarptı.

Yaya olarak karanlık köy yolunda ilerleyen Kır'ı motosiklet sürücüsünün geç fark ettiği öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İmroz ve yaya olarak işe giden Kır, yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslar ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kemalköy sakinlerinden Çetin Özgün, motosikletin yayaya çarptığını ifade ederek, "Muhtar ile haber alır almaz bizde bölgeye geldik. Yayanın motosikletin önüne çıktığını söylediler. Sonra ise çapmışlar. Allah kimseye kaza göstermesin. Geçmiş olsun" dedi. - EDİRNE