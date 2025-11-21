Haberler

Edirne'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor

Edirne'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor
Güncelleme:
Edirne Valiliği, kırsal ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 200 kilometrelik köy yolu asfaltlama projesi kapsamında 155 kilometrelik yolu tamamladı. Vali Yunus Sezer, çalışmalara ilişkin bilgi vererek, köylerin altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de köy yolları uzun ömürlü sıcak asfaltla yenileniyor.

Edirne Valiliğince 2 yıl önce başlatılan çalışmalar kapsamında 200 kilometrelik yolun asfaltlanması hedefleniyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 155 kilometrelik köy yolu asfaltlandı.

Çalışmalarla kırsalda yaşayanların ulaşımda yaşayabileceği sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Vali Yunus Sezer, merkeze bağlı Demirhanlı köyü ile Havsa ilçesi Habiller köyü arasındaki 6 kilometrelik yolda yapılan çalışmaları inceledi.

Yol yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Sezer, köy yollarını yüksek standartlarda sıcak asfaltla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Sezer, Edirne'nin önemli bir tarım kenti olduğunu ve köy yollarını önemsediklerini vurguladı.

Köylerin ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Sezer, "Edirne tarım şehri ve köylerimizde de kırsal nüfusumuz halen yoğunluğunu devam ettiriyor. Nüfusumuzun yüzde 25'i halen köylerimizde yaşıyor ve ekilmeyen bir karış arazimiz yok. Dolayısıyla köylerimizin altyapısının desteklenmesi de öncelikli hedeflerimizden biri." dedi.

Sezer, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması için başlattıkları seferberliğin başarıyla sürdüğünü dile getirdi.

Köy yollarındaki çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Köylerdeki çalışan ve üreten nüfusu köylerimizde tutma adına yol, içme suyu, köy içi düzenlemeler dahil olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Köylerimizdeki altyapının konfor alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Bir hedef koyduk, öncelikli hedefimiz köylerimizi grup yollarından başlayarak sıcak asfaltla buluşturmak ve köy içini de çok güzel ve düzenli hale getirmek. Yaptığımız sıcak asfaltları da çok kaliteli ve çok üst standartlarda yaparak artık bu yamadan kurtulmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
