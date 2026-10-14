Haberler

Edirne'de koruyucu aile buluştu, KADEM tığ kursu açacak, küçükbaş toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de koruyucu aile buluştu, KADEM tığ kursu açacak, küçükbaş toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Canan Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında koruyucu ailelerle buluştu. KADEM Edirne Temsilciliği, kadınlara ücretsiz tığ örgüsü kursunu 16 Ekim'de başlatacak. Küçükbaş ıslahı projesinin yürütme kurulu toplantısı Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, koruyucu ailelerle Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, koruyucu ailelerin gönüllerini ve yuvalarını çocuklara açarak onların sevgi, şefkat ve güven içinde büyümelerine katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada her çocuğun bir aile sıcaklığını hissetmeyi hak ettiğine inanarak bu anlamlı sorumluluğu üstlenen tüm koruyucu ailelere teşekkür edildi.

KADEM tığ örgüsü kursu düzenleyecek

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliğince kadınlara yönelik ücretsiz tığ örgüsü kursu düzenlenecek.

Kadınların el becerilerini geliştirmeleri, üretime katılmaları ve yeni beceriler kazanmalarına katkı sağlanması amacıyla hazırlanan "İlmekten Üretime" kursu, 16 Ekim'de başlayacak.

KADEM Edirne Temsilciliğinde gerçekleştirilecek kurs, pazartesi ve cuma günleri 10.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Ücretsiz düzenlenecek eğitim programı 28 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

Kursa katılmak isteyenlerin KADEM Edirne Temsilciliğine başvurabileceği bildirildi.

Küçükbaş hayvan ıslahı projesi

Edirne'de Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. İrfan Daşkıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, hayvan ıslahı çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi ve projenin hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

Toplantıya Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Proje Lideri ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kök, Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü

29 yıl sonra aynı zihniyet
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret

Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Ocak gelmeden adım atmayan yandı
İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

Gökyüzündeki cisim orduyu teyakkuza geçirdi
Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde ilk duruşma İstanbul'da görülecek

Mezdeke Aynur cinayetinde hesap günü! 4 sanığa müebbet talebi
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor