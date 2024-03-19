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Edirne'de Köpeklere Özel Oyun Alanı ve Eğitim Parkı Açıldı

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Edirne Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Caddesi'nde yapılan Pati Park, köpeklere özel oyun alanları ve eğitim çalışmaları için hizmete girdi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, hayvanseverlerin taleplerini değerlendirerek bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Edirne'de, köpeklere özel oyun alanlarının bulunduğu ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirileceği "Pati Park" hizmete girdi.

Edirne Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Caddesi'nde yapılan parkın açılışı için tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, hayvanseverlerin taleplerini değerlendirerek köpekler özel bir park projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Hayvanseverlerin sevimli dostlarıyla parkta güzel vakit geçireceğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Can dostlarımızın daha özgürce vakit geçirebileceği, zaman zaman eğitimler alabileceği bir anlamda sosyalleşebileceği Pati Parkı hizmete açtık. Bu çalışmaları hızlı şekilde tamamlayan belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Bir şehri şehir yapan ortak özelliklerden birisi, o şehirde yaşayan tüm canlılara verdiğiniz değer, gösterdiğiniz özen ve ihtimamdır. Yıllardır bunu yapmaya çalıştık."

Kurdele kesilmesinin ardından açılan parkta köpekler hünerlerini sergiledi.

Açılışa, mahalle sakinleri ve hayvanseverler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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