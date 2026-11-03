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Edirne'de Kızılay gönüllüleri öğrencilere Kızılaycılık, akran nezaketi eğitimi verdi

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Edirne'de Kızılay gönüllüleri öğrencilere Kızılaycılık, akran nezaketi eğitimi verdi
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Türk Kızılay Edirne Şubesi gönüllüleri, İstiklal Ortaokulunda öğrencilere Kızılaycılık ve Akran Nezaketi eğitimi verdi. Eğitime Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar da katıldı, gönüllüler çocuklara Kızılay kolluğu taktı.

Edirne'de öğrencilere "Kızılaycılık ve Akran Nezaketi" konusunda eğitim verildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay gönüllüleri İstiklal Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek Kızılaycılık ve Akran Nezaketi eğitimi gerçekleşti.

Kızılay'ın yardımlaşma ve dayanışma anlayışını çocuklara aktaran gönüllüler, eğitimin ardından çocuklara Kızılay kollukları taktı.

Eğitime Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar da katıldı.

Kaynak: AA
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