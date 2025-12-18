Haberler

Bakan Yerlikaya: Edirne'de kırmızı ışık ihlali yaparak yayaya çarpan motosiklet sürücüsünün yakalandı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidindeki bir vatandaşa çarpan motosiklet sürücüsünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğine yönelik önlemleri ve yeni trafik kanunu hakkında bilgi verdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de geçen hafta kırmızı ışık ihlali yaparak, yaya geçindeki vatandaşa çarpan motosiklet sürücüsü B.Ü.'nün yakalanarak, gereğinin yapıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, kaza anına ait görüntüleri de paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, geçen hafta Edirne'de motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana gelen kazanın görüntülerine yer verdi. Bakan Yerlikaya, 'Kırmızı ışıkta geçen ve yayaya çarpan motosiklet' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "2024 yılında kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 canımızı kaybettik. Videoda gördüğünüz gibi; kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşımıza çarptı. 2024 yılında her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezası uygulandı. Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı" dedi.

'BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ'

Paylaşımda yeni trafik kanununa da değinen Bakan Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Kırmızı Işıkta geçen sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur. Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yaparız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


