Edirne'de Kırklareli Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandı

Edirne'de Kırklareli Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de Kırklareli Kavşağı'nda iki minibüsün çarpıştığı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı 22 ABM 026 plakalı minibüs, Kırklareli Kavşağı'nda, A.A. idaresindeki 34 EY 0647 plakalı minibüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA