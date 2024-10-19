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Edirne'de Kentsel Deprem Arama-Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Edirne'de Kentsel Deprem Arama-Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) tarafından düzenlenen Kentsel Deprem Arama-Kurtarma Tatbikatı, çeşitli derneklerin katılımıyla gerçekleşti. Tatbikat, olası depremlere karşı müdahale hazırlığını artırmayı hedefliyor.

EDİRNE'de, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) organizasyonu ile Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) üyesi derneklerinin katılımıyla 'Kentsel Deprem Arama- Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği, 18 Ekim 2024 tarihinde saat 23: 53'te meydana gelen bir depremin ardından, EDAK ekibi, AKDF ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu. Yardım programına yanıt veren Yalova'dan K77, Gönen'den GÖNDAK, Keşan'dan KEDAK ve Lüleburgaz'dan LÜDAK ekipleri olmak üzere toplam 150 kişilik bir grup, Edirne'nin enkaz alanına yönlendirildi

Ekiplerin etkin bir şekilde yönlendirilmesi amacıyla Sarayiçi Er Meydanı'na bir koordinasyon merkezi kuruldu.

'AMACIMIZ AFETLERDE DAHA ETKİN VE YETKİN MÜDAHALE EDEBİLMEK'

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Demirel, toplamda 8 ekip ve 150 kişilik ekiple olası deprem risklerine karşı daha etkin müdahale etmek için çalıştıklarını söyledi.

Demirel, "Federasyonumuzun her yıl düzenlediği ulusal ölçekli derneklerimizin katıldığı tatbikatımızı bu yıl Edirne'de yapıyoruz. Bu binanın yıkım kararı alınınca bu tarih için planladık ve izinlerimizi aldık. Tatbikatlarımızı gerçek binalarda yapıyoruz. Şu anda burada federasyona bağlı 6 ekibimiz var. Onun dışına 2 tane teknik arama ekibimiz var. Toplamda 8 ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Senaryo kapsamında meydana gelen depremde bina içerisinde hem canlı hem de ex olanlar var. Ekiplerimiz enkazda çalıştıkları bölgelerde canlı varsa canlıyı ex varsa da ex'i çıkartıyorlar. Görev yerleri değiştirilerek çalışmalar devam ediyor. Sahada 6 ekibimiz var ilk ekipler görevlerini tamamlayıp istirahata çekildi. Tekrar görevlendirilecek bu çalışmalarımız sabah 09: 00'da başladı. Gece yarısı ve sabaha kadar 24 saat devam edecek. Türkiye malum hepimizin bildiği gibi bir afet ülkesi depremlerde bizim en büyük hasar aldığımız afetler buradaki amacımız olabilecek depremlere ekiplerimizi hazırlayabilmek. Afetlerde daha etkin ve yetkin müdahale edebilmek" dedi.

Tatbikat kapsamında, enkaz alanında arama, enkaz dinleme, enkaza giriş, enkaz altında cansız bedenlerin çıkarılması gibi senaryolar gerçekleştirildi. Enkaz alanında çalışmalar 24 saat üzerinden planlandı.

Haber – Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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