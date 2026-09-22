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Edirne'de kaykay parkı yapımı sürüyor, İpsala'ya yol süpürme aracı verildi

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Edirne'de kaykay parkı yapımı sürüyor, İpsala'ya yol süpürme aracı verildi
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Edirne Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde kaykay parkının yapımı devam ediyor. ETSO okullara kırtasiye desteği sağlarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İpsala Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti ve din görevlilerine eğitim verildi.

Edirne Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde kaykay parkının yapımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, gençlerin güvenle spor yapabileceği yeni bir alanın kente kazandırılacağı kaydedildi.

Edirne'de din görevlilerine eğitim verildi

Üsküp Bölge Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri Edirne'de gerçekleştirildi.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, seminere Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bodur, Makedonya Cumhuriyeti Üsküp Müftüsü Dr. Kenan İsmaili, Manastır Müftüsü Hamit Rasim, Resne Müftüsü Cüneyt Yaşar, Prilep Müftüsü Şefket İmeri, Ohri Müftüsü Samet Aydari ve Bursa İnegöl İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman katıldı.

Edirne Müftüsü Çakır, burada yaptığı konuşmada, din hizmetlerinin gönüllere dokunan yönü, din görevlisinin sorumluluğu ve sahadaki tecrübeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ETSO'dan okullara kırtasiye desteği

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından okullara kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Irmak, eğitime destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da yer aldı.

Bakanlıktan İpsala'ya yol süpürme aracı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İpsala'ya yol süpürme aracı hibe edildi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında İpsala Belediyesine şartlı nakdi yardım amacıyla yol süpürme aracı verildi.

Dart Aday Hakem Yetiştirme Kursu açılması planlanıyor

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Dart Aday Hakem Yetiştirme Kursu açılması planlanıyor.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden??????? yapılan açıklamada, kursun açılabilmesi için 15 kişinin başvurması gerektiği belirtildi.

Başvuruların il müdürlüğüne yapılacağı ifade edilen açıklamada, kurs ücretinin ise 3 bin lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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