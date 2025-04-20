Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı

Puan kaybı sonrası taraftarlar çıldırdı! DJ kabinine bile saldırdılar
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi

Maç biter bitmez muhabirle tartıştı
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor

Trump'ın çılgın planı ortaya çıktı! ABD bir kıtadan tamamen çekiliyor

Edirne'de Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Edirne'de Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nde yüzmek için giren çocuklardan birinin kaybolması sonrası yapılan arama çalışmaları sonucu 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde 2 çocuk yüzmek için nehre girdi.

Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu. Arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler botlarla nehirde arama çalışması başlattı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya da çalışmaları takip etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler de çalışmalara katıldı.

Dalgıç polisler, su altında yaptığı çalışma sonucu Ege İshak Karafidan'ın (14) cansız bedenine ulaştı.

Karafidan'ın sudan çıkarılan cesedi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna götürüldü.

Bu sırada çocuğun olay yerindeki ailesi sinir krizi geçirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.