Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Edirne'de, baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, müzik gruplarının konserleri ve dans gösterileriyle başladı.

Sarayiçi'ndeki şenlik alanına gelen ziyaretçiler, Edirne Emniyet Müdürlüğü polis noktasındaki kontrollerin ardından giriş yaptı. Şenliklerin ilk gününde katılımcılar, yerel grupların konserleri ve dans ekiplerinin gösterileriyle eğlendi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinlik alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklere yoğun katılım olduğunu belirterek, "Az önce Emniyet Müdürümüz ile beraberdik ve sayılar üzerine konuştuk, çok ciddi bir sayıyla başlangıç yaptık. Şehrin her yerinde muazzam bir hareketlilik var. Pazartesi günü ateşimizin yanması, konserlerimiz ve etkinliklerimizle tüm Türkiye'ye enerjimizi göndereceğiz." dedi.

Şenliklere ilk kez katıldığını söyleyen Tülay Kale de organizasyondan memnun kaldığını ifade etti. Şenliklerin 4 güne çıkarılmasının doğru bir karar olduğunu dile getiren Kale, "Çok güzel, çok memnunuz. Herkes gelip eğlensin. Kakava ateşinin yakılacağı günü bekliyoruz. Kakava'nın huzur, bolluk ve bereket getirmesini dileriz." diye konuştu.

Katılımcılardan Duygu Salma da Kakava ateşinin yakılacağı 5 Mayıs Pazartesi günü eğlencenin daha da artacağını söyledi.

Şenliklerin ikinci gününde de müzik gruplarının konserleri ve dans gösterileri devam edecek. Coşku, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da geleneksel Kakava ateşinin yakılmasıyla zirveye çıkacak. Şenlikler, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak ritüellerle sona erecek.