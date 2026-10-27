Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı için Pembe Dostluk Maçı'nda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen Pembe Dostluk Maçı'nda kadınlar bir araya geldi. İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen maçta sağlık çalışanı kadınların da yer aldığı takımlar karşılaştı, etkinlik 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' sloganıyla sona erdi.

Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı oluşturmak için "Pembe Dostluk Maçı"nda bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol maçında, sağlık çalışanı kadınların da yer aldığı iki takım karşılaştı.

Müsabaka öncesi konuşan Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, önemli bir mesajı paylaşmak için sahada olduklarını söyledi.

Kadınların işlerine, ailelerine ve sevdiklerine ayırdıkları zamanı çoğu kez kendilerine ayırmadığını belirten Canbaz, "Oysa kendimize ayırdığımız zaman bir lüks değil, sağlığımız için bir gereklilik. Bugün buradan bütün kadınlara seslenmek istiyorum. Kendinizi ihmal etmeyin. Kendinize zaman ayırın, hareket edin, kontrollerinizi ertelemeyin. Çünkü siz de en az sevdikleriniz kadar değerlisiniz." dedi.

Canbaz, meme kanserine karşı aktif bir yaşam sürmenin ve sağlıklı bir kiloyu korumanın önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından kadınlar "Pembe Dostluk Maçı"nda karşılaştı. Tribündeki kadınlar da ellerindeki pembe balonlarla sahadaki hemcinslerine destek verdi.

Karşılaşmayı izleyen Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri, müsabaka sonrası oyuncuları tebrik etti.

Etkinlik, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla pembe balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ballon d'Or 2026 sahibini buldu! Harry Kane, ödülü 25 yıl sonra İngiltere'ye taşıdı

25 yıllık hasret bitti! Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar