Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi
Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Yeşilay Edirne Şubesinde düzenlenen eğitim seminerinde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verildi.
Program kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
ŞÖNİM Müdürlüğünce ayrıca Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulunda eğitim semineri gerçekleştirildi.
Seminere, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okulda göreve başlayan öğretmen ve personel katıldı.
Katılımcılara, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet modelleri ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.