Haberler

Kadın Polisler, 8 Mart'ta Şehit Nefize Çetin Özsoy'u Andı

Kadın Polisler, 8 Mart'ta Şehit Nefize Çetin Özsoy'u Andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de, kadın polis memurları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2016 yılında terör saldırısında şehit olan Nefize Çetin Özsoy'u anmak için mezarı başında bir program düzenledi. Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehidin ailesi ve Edirne İl Emniyet Müdürü de katıldı.

EDİRNE'de kadın polis memurları, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'u, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kabri başında andı.

Şehit Özsoy'u 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anmak için Yenişehir Mezarlığı'nda kabri başında program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan anmada, şehit ve gaziler için dua edildi. Programa şehidin annesi Hafize, babası Süleyman Çetin, Edirne İl Emniyet Müdür Muhittin Ayhan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurları katıldı. Anma, kadın polislerin Şehit Özsoy'un kabrine kırmızı karanfiller bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü