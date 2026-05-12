Kapıkule'de kaçak yeşil alg operasyonu: 2 bin 125 canlı alg ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu otobüsünde 2 bin 125 adet canlı yeşil alg ele geçirildi. 5 kişiye toplamda 474 bin 55 TL ceza kesildi.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yolcu otobüsünde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 2 bin 125 adet 'Aegagropila linnaei' cinsi canlı yeşil alg ele geçirildi. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 kişiye toplam 474 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcu otobüsünde bulunan 5 yolcunun valizlerinde arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 8,5 kilo ağırlığında 2 bin 125 adet 'Aegagropila linnaei' cinsi canlı yeşil alg ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Canlı yeşil alglere ve nakil vasıtası olarak kullanılan yolcu otobüsüne, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınmak üzere el konuldu. Otobüsteki 5 kişiye ise 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan toplam 474 bin 55 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİhsan Pulat:

allahın yarattığı canlılar bile korunması lazım anlıyorum ama bu insanların geçim derdine de bir çözüm bulunmalı inşallah

Haber YorumlarıFatma Güven:

kadınlarsa bu işlere bulaşıyor maalesef erkeklerin kontrolünde olmayan paranın başına geldiği şey bu tabi devlet yapması gereken daha başka şey var ama hep bu ekonomik zorluktan dolayı insanlar böyle yollara başvuruyor

Haber YorumlarıPınar Kaya:

Yeşil alg mı yaa bunlar ne işe yaradığını hiç anlamadım doğrusu öyle eksper misiniz siz Ayrıca bence bu otobüsü kaçıracaklarına şehir içi ulaşım için kullansalardı daha iyi olmaz mı Ne bileyim şehir trafiği öyle kötü gidiyor ki

