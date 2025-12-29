Haberler

Edirne'de bir depoda sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi; 4 gözaltı

Edirne'de bir depoda sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi; 4 gözaltı
Güncelleme:
Edirne'de bir depoda yapılan operasyonda kaçak içki, sahte parfüm ve uyuşturucu ecza ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

EDİRNE'de polisin bir depoda yaptığı aramada yıl başında piyasaya sürülecek çok sayıda uyuşturucu ecza, kaçak içki, sahte parfüm ve kaçak tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi devriye görevi yürüten asayiş ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sebze ve meyve deposunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi beklenen kaçak ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. Depoya baskın düzenleyen polisin yaptığı aramada 19 şişe kaçak alkol, 518 adet sahte parfüm ve kozmetik ürün, 785 sentetik ecza ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Emre K., Eray K., Eren K. ve Ekrem D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
