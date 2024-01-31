Edirne'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'de piyasaya kaçak tütün sürüleceği bilgisi üzerine 2 adreste arama yaptı. Aramada 18 bin 440 dolu makaron, 38 bin boş makaron, 20 kilogram tütün ve 4 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'de piyasaya kaçak tütün sürüleceği bilgisi üzerine 2 adreste arama yaptı.
Aramada 18 bin 440 dolu makaron, 38 bin boş makaron, 20 kilogram tütün ve 4 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.