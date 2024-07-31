Edirne'de jandarma ekipleri dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dolandırıcılığın önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Ekipler, Enez'in Çavuş köyünde vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara ayrıca av tüfeği ruhsatlarının 1 Eylül'e kadar yenilenmesi, yenilemeyenlere 4 bin 538 lira cezai işlem uygulanacağı hatırlatmasında bulunuldu.