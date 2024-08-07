Üye Girişi
Haberler

Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara sel ve taşkın olaylarında izlemeleri gereken tutum ve davranışlar hakkında bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, arıcılar da yangın önlemleri konusunda bilgilendirildi.

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ara verilmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar sel ve taşkın olaylarında izlemesi gereken tutum ve davranışlar hakkında bilgilendirildi.

Vatandaşlara broşür de dağıtan ekipler köy kahvelerine de bilgilendirme yazıları asıldı.

Meydana gelebilecek olası kazaların önlenmesi ve doğal afetlerde doğru hareket biçiminin sağlanması adına emniyet ve asayişin sağlanarak vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edecek.

Arıcılar bilgilendirildi

Keşan ilçesinde jandarma ekipleri arıcıları bilgilendirdi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi arıcıları ziyaret ederek, çalışmalarını inceledi.

Körüklerden oluşabilecek yangınlara karşı dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, doğal hayatta oluşabilecek olumsuz durumlara karşı yapılan devriyede detaylı kontroller yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma edirne Çevre Güvenlik Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı

60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title