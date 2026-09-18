Edirne'de işletmelere fiyat etiketi denetimi

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Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, kafe, restoran, büfe ve benzeri işletmelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ürün ve hizmetlere ait fiyatların tüketicilerin görebileceği şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

Ekiplerin, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kent genelindeki fiyat etiketi denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA