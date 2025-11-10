Haberler

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde yalnız yaşayan iş insanı Uğur Selvi, evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede darp, ateşli silah veya kesici alet izi olmadığı belirlendi.

  • İş insanı Uğur Selvi, Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulundu.
  • Uğur Selvi'nin vücudunda darp, ateşli silah veya kesici alet izi bulunmuyor.
  • Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Edirne Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iş insanı Uğur Selvi (44), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de iş insanı evinde ölü bulundu. Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak'taki müstakil evde 44 yaşındaki Uğur Selvi'den dünden bu yana haber alamayan arkadaşları evine gitti.

İŞ İNSANI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bodrum katta açık olan pencereden eve giren arkadaşları, Selvi'yi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uğur Selvi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan Selvi'nin cenazesi, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
