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Edirne'de Dünya Balıkçılık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine balık tüketiminin önemi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik eğitim verildi, ardından balık ekmek ikram edildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Karaağaç Mahallesi Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilere balık tüketiminin insan sağlığına faydaları, su kaynaklarının korunması, su kirliliğinin önlenmesi ve bölgedeki balık çeşitliliği hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere balık ekmek ikramında bulunuldu.

Programa Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Müftüsü Burhan Çakır, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kerim Yapça ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı katıldı.

Etkinlikle öğrencilerde sağlıklı beslenme, su ürünleri zenginliği ve sürdürülebilir balıkçılık konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: AA