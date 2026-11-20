Edirne'de ilkokul öğrencileri için halk oyunları seçmeleri 2 Aralık'ta yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için Edirne yöresi ve zeybek halk oyunları seçmeleri düzenleyecek. Başvurular 23-30 Kasım'da alınacak; seçmeler 2 Aralık Çarşamba saat 18.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'yı ziyaret etti.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İl Müdür Yardımcısı Taner Nurlu ve Milli Emlak Müdürü Kemal Alıcı da hazır bulundu.
Açıklamada, ziyaretinden dolayı Atlı'ya teşekkür edildi.
Edirne'de ilkokul öğrencileri için halk oyunları seçmeleri
Edirne Belediyesi, Edirne yöresi halk oyunları ve zeybek oyunları için 2 Aralık'ta öğrenci seçmeleri düzenleyecek.
Belediyenin duyurusuna göre, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri seçmelere katılmak için 23-30 Kasım tarihleri arasında başvurabilecek.
Başvuru için öğrenci belgesi, bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve sağlık raporu isteniyor.
Seçmeler, 2 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Lalapaşa'nın yeni kaymakamı Furkan Recep Nalbant
Furkan Recep Nalbant, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaymakamlık görevine başladı.
Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının oluruyla görevlendirilen Nalbant, görevine başladı.
Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Kaymakam Nalbant'ı makamında ziyaret etti. Nalbant, ziyaretinden dolayı Geldi'ye teşekkür etti.