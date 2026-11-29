Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.Ş. idaresindeki 34 VL 1355 plakalı motosiklet ile S.E.M. yönetimindeki 22 AEZ 544 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, 34 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan T.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA