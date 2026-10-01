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Edirne'de iki midibüs şoförü, nöbet geçiren yolcuya ambulans gelene kadar müdahale etti

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Edirne'de iki midibüs şoförü, nöbet geçiren yolcuya ambulans gelene kadar müdahale etti
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Edirne'de toplu taşıma midibüsünde seyahat eden yolcu, epilepsi nöbeti geçirince iki sürücü ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı; yolcunun baygın halde yan yatırıldığı anlar araç kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yolcu tedavi altına alındı.

EDİRNE'de, toplu taşıma midibüsünde epilepsi nöbeti geçiren yolcuya, ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi sürücüler yaptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Edirne'de önceki gün şehir içi toplu taşıma midibüsünde seyahat eden bir yolcu aniden rahatsızlandı. Epilepsi nöbeti geçirdiği anlaşılan yolcuyu görenler durumu araç şoförü Evren Mungan'a haber verdi. Mungan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verip aracını yolun kenarına çekti. Yolcuların araçtan indiği anlarda, bir başka midibüs şoförü Serkan Erdemir gelerek Mungan'a yardım etti. İki sürücü, baygın halde olan kişiyi yere yan yatırıp sağlık ekiplerini bekledi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay araç güvenlik kamerasına yansıdı.

'DOĞRU ZAMANDA İLK YARDIM HAYAT KURTARIR'

Olayla ilgili açıklama yayınlayan midibüsün bağlı olduğu S.S. 19 No'lu Serhad Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci, yolcu güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirtti. Dilci, "Şoförlerimize daha önce verdiğimiz ilk yardım eğitimlerinin faydasını bir kez daha gördüğümüz bu olay, eğitimli ve bilinçli personelin önemini gözler önüne sermiştir. Serhad Birlik olarak, yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutuyor, şoförlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Amacımız, yalnızca ulaşım hizmeti sunmak değil, aynı zamanda yolcularımızın güvenliğini ve sağlığını da korumaktır. Duyarlılıkları, soğukkanlılıkları ve örnek davranışları nedeniyle şoför arkadaşlarımız Serkan Erdemir ve Evren Mungan'a teşekkür ediyor, yolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Unutmayalım, doğru zamanda yapılan ilk yardım hayat kurtarır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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