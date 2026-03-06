Haberler

Edirne'de hayvancılık işletmesine hastalıktan ari sertifikası verildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvancılık işletmesine hastalıktan ari sertifikası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Havsa ilçesinde faaliyet gösteren Edirne Ticaret Borsası Özay Öztürk'e ait işletme hastalıktan ari sertifikası almaya hak kazandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse sertifikayı işletme sahibi Öztürk'e takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, hastalıktan ari işletmelerin hayvan salığını koruduğunu belirtti.

Hedeflerin tüm işletmelerin sertifika alması olduğunu aktaran Köse, "Hayvan sağlığının korunması, verimli ve sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesi, halk sağlığının güvence altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. İl Müdürlüğümüz sağlıklı hayvan varlığı ve güvenilir gıda üretimi hedefi doğrultusunda sahadaki çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerin kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
