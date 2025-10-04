Edirne'de HAYDİ Ekipleri Sahipsiz Hayvanları Besledi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sahipsiz hayvanları besledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, HAYDİ ekiplerinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında kentte çeşitli noktalara mama bıraktığı belirtildi

HAYDİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşamı paylaştığımız tüm can dostlarımız sevgiye, şefkate ve korunmaya ihtiyaç duyan sessiz dostlarımızdır. Bu özel günde, her canın yaşam hakkına saygı göstermeyi ve hayvanlara sevgiyle yaklaşmayı hatırlayalım. Unutmayalım merhamet, insanlığın en güzel yansımasıdır."