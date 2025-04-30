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Edirne'de Hastane Personeline Yangın Eğitimi ve Tatbikat

Edirne'de Hastane Personeline Yangın Eğitimi ve Tatbikat
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Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi personeline temel yangın eğitimi vererek, acil durumlara karşı hazırlığı artırmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Yangın öncesi ve anında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi personeline temel yangın eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi'nden açıklamaya göre, sağlık personeline yangın öncesi alınması gereken önlemler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ile tahliye süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Teorik bilgilendirme sonrasında hastane personeliyle birlikte uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikatla, olası acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi.

"Yangınlara karşı bilinçli toplum, güvenli gelecek" anlayışıyla kamu kurumlarıyla iş birliği içinde afet farkındalığı eğitimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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