AA muhabiri Zobar'ın vefat eden babası Sedat Zobar son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Sedat Zobar (66) için taziye ve cenaze merasimi düzenlendi. Cenaze, ilçe mezarlığına defnedildi.
Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü muhabiri Gökhan Zobar'ın vefat eden babası Sedat Zobar'ın (66) cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Zobar'ın cenazesi, Lalapaşa'daki evinde helallik alınmasının ardından Davut Emin Camisi'ne getirildi.
Zobar'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Zobar'ın ailesi, Vali Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.