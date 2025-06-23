Edirne'de Gençlik Kampı Açılışı: Rektör Hatipler'den Tarih Dersi

Edirne'de Gençlik Kampı Açılışı: Rektör Hatipler'den Tarih Dersi
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 'Maziden Atiye Edirne' Gençlik Kampı'nın açılışında öğrencilere Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattı. Kamp, 27 Haziran'a kadar sürecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Edirne Musabeyli Korusu'nda düzenlenen "Maziden Atiye Edirne" Gençlik Kampı'nın açılışında öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampın açılış töreninde Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile birlikte yer alan Rektör Hatipler, "Edirne ve Balkanlar" başlıklı ilk dersi verdi.

Derste, şehirlerin tarihi yapısı, kimliği ve ruhuna dair bilgiler paylaşan Hatipler, Edirne'nin tarihi geçmişine dair dikkat çekici ayrıntılar aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ahlat'tan sonra ikincisi Edirne'de başlatılan gençlik kampı programı ile öğrencilerin akademik ve sosyal yönden gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. 27 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek kampta öğrenciler, Edirne'nin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini yerinde görme ve deneyimleme imkanı bulacak.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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