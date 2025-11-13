Edirne'de Gazze'ye Destek İçin Kurulan Hayır Çarşısı Geliri TDV'ye Teslim Edildi

Edirne'de Gazze'ye destek amacıyla kurulan hayır çarşısının geliri Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) teslim edildi.

TDV Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar imam hatip olarak görev yapan 80 yaşındaki Halil Delen ve öğretmen Mahmut Sami Delen, Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Ercan Aksu'yu ziyaret etti.

Ziyarette hayır çarşısından elde edilen 155 bin 275 lira makbuz karşılığında vakfa teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, Gazze'ye destek amacıyla kurulan hayır çarşısına emek verenlere teşekkür etti.

Gazze'de insanlık dramının başladığı ilk andan bugüne kadar hayırseverlerin desteklerinin sürdüğünü belirten Aksu, "Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubemiz aracılığıyla yaklaşık 4 milyon tutarında bağış Gazzeli kardeşlerimize ulaştırıldı. Bundan sonraki süreçte de halkımızın emaneti olan şartlı, şartsız zekat ve her nevi nakdi bağış, Türkiye Diyanet Vakfımız vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırılmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.