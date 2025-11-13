Haberler

Edirne'de Gazze'ye Destek İçin Kurulan Hayır Çarşısı Geliri TDV'ye Teslim Edildi

Edirne'de Gazze'ye Destek İçin Kurulan Hayır Çarşısı Geliri TDV'ye Teslim Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Gazze'ye destek amacıyla kurulan hayır çarşısından elde edilen 155 bin 275 lira Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edildi. Müftü Ercan Aksu, bağışların Gazze'ye ulaştırılmaya devam edeceğini açıkladı.

Edirne'de Gazze'ye destek amacıyla kurulan hayır çarşısının geliri Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) teslim edildi.

TDV Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar imam hatip olarak görev yapan 80 yaşındaki Halil Delen ve öğretmen Mahmut Sami Delen, Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Ercan Aksu'yu ziyaret etti.

Ziyarette hayır çarşısından elde edilen 155 bin 275 lira makbuz karşılığında vakfa teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, Gazze'ye destek amacıyla kurulan hayır çarşısına emek verenlere teşekkür etti.

Gazze'de insanlık dramının başladığı ilk andan bugüne kadar hayırseverlerin desteklerinin sürdüğünü belirten Aksu, "Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubemiz aracılığıyla yaklaşık 4 milyon tutarında bağış Gazzeli kardeşlerimize ulaştırıldı. Bundan sonraki süreçte de halkımızın emaneti olan şartlı, şartsız zekat ve her nevi nakdi bağış, Türkiye Diyanet Vakfımız vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırılmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.