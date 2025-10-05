Edirne'de Gazze İçin Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

Edirne'nin Enez ilçesinde, İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Edirne Valiliğince Enez Limanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Vali Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, Sumud Filosu'na ve Filistin'e destek olmak için Enez Limanı'nda toplandıklarını söyledi.

Büyük değişimlerin küçük eylemlerin birleşimiyle başladığını belirten Sezer, "Bu yapmış olduğumuz destek eylemlerini hiçbir şekilde küçümsemeyin. Bugün, dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan, bebek, çocuk, yaşlı demeden katledilen, hastane, okul, cami, kilise demeden, kutsallık demeden, 80 binden fazla insanın katledildiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği bir Gazze'den bahsediyoruz." dedi.

Sezer, Gazze'de insanların öldürüldüğünü ve açlığa mahkum edildiğini dile getirdi.

Filistin'in haklı davasına destek olmak için toplandıklarını ifade eden Sezer, Sumud Filosu'nun insanlığın vicdanını temsil eden değerli katılımcılarına destek için buradayız. İnsanlık vicdanının ölmediğini göstermek için buradayız." diye konuştu.

Yaşanan soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Sumud Filosu'nda farklı dinlerden ve milletlerden insanlar. Bunlara destek olmak bizim insanlık görevimiz. Korkması gereken Sumud Filosu'nda olanlar değil, korkması gereken İsrail'in kendisidir. Gemileri hafiften su almaya başlayınca ne yanaşacak liman bulacaklar ne de kaçacak bir delik bulacaklar. Bugün, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil, onun gibi vicdan sahibi olan, onun gibi insanlık vicdanını temsil eden milyarlarca insan var. Dini, dili, görüşü bizimle aynı olmasa da insanlık vicdanının ve merhametin temsilcisi insanlar var. Bu zulüm hiçbir şekilde sonsuza kadar devam edemez. Yarınlar insanlık vicdanını temsil eden, sokakları, üniversiteleri dolduran güzel insanların olacaktır."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiğini ifade etti.

Dünyanın her köşesinde İsrail'e tepki olduğunu belirten Aksal, "İnşallah kısa zamanda Gazze'ye özgürlük gelir. Sumud Filosu yalnız değildir, inşallah daha güçlü olarak geri gelecekler. Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekneler denize açıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ömer Sevgili, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.