Edirne'de Fırtına Sonucu Ağaçlar Devrildi, Araçlar Zarar Gördü

EDİRNE'DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Kuvvetli fırtına akşam saatlerinde Edirne il merkezinde de etkili oldu. Sağanak yağışın ardından gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karaağaç Lozan Caddesi, Kıyık Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi. Kıyık Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Umut IŞIK / EDİRNE,