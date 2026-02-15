Edirne'de Fırtına Sonucu Ağaçlar Devrildi, Araçlar Zarar Gördü
Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, ağaçların devrilmesine ve bazı araçların zarar görmesine neden oldu. Karaağaç Lozan Caddesi, Kıyık Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yaşanan olaylar trafikte aksamaları da beraberinde getirdi.
EDİRNE'DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Kuvvetli fırtına akşam saatlerinde Edirne il merkezinde de etkili oldu. Sağanak yağışın ardından gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karaağaç Lozan Caddesi, Kıyık Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi. Kıyık Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Umut IŞIK / EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel