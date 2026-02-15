Haberler

Edirne'de Fırtına Sonucu Ağaçlar Devrildi, Araçlar Zarar Gördü

Edirne'de Fırtına Sonucu Ağaçlar Devrildi, Araçlar Zarar Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, ağaçların devrilmesine ve bazı araçların zarar görmesine neden oldu. Karaağaç Lozan Caddesi, Kıyık Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yaşanan olaylar trafikte aksamaları da beraberinde getirdi.

EDİRNE'DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Kuvvetli fırtına akşam saatlerinde Edirne il merkezinde de etkili oldu. Sağanak yağışın ardından gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karaağaç Lozan Caddesi, Kıyık Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi. Kıyık Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu

İmzayı atar atmaz Galatasaray'dan transfer yapıyor