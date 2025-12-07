Haberler

41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de iki ayı suçtan kesinleşmiş 41 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin kapısında kendisini yakalamaya gelen polisleri görünce tabanca ile intihara kalkıştı. Elindeki silah alınıp, etkisiz hale getirilen hükümlü ile onu evinde saklayan şahıs gözaltına alındı.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, 'geceleyin yağma' suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun saklandığı adresi tespit etti.

KAPIDA POLİSİ GÖRÜNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören A.O., kapı arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihara kalkıştı.

41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis, A.O.'nun tabancayı kullanmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirdi. A.O.'yı evinde sakladığı belirtilen H.P. de gözaltına alındı.

41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı

Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ile 3 mermi gele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Keske ölseydi, kurtulunca serbest kalacak cunku

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımın başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

Almanya lideri Merz'den ortak basın toplantısında Netenyahu'ya şok
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımın başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Galatasaray'dan Göksenin Köksal ve taşlı saldırı hakkında açıklama

Resmen açıklandı: G.Saray eski kaptanını federasyona şikayet ediyor
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına sürpriz yorum

Galatasaraylı yıldızdan Bertuğ'un paylaşımına çok konuşulacak yorum
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber

Süper Lig devinin milli yıldızı sezonu kapattı
Emre Belözoğlu ile Selçuk İnan yenişemedi

Emre Belözoğlu yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.