Edirne'de firari hükümlü yakalandı, uyuşturucu ve gümrük kaçağı operasyonları gerçekleştirildi

Edirne'nin Meriç ilçesinde 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Yağma, basit yaralama ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve kullanmak suçlarından 3 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile arama kaydı bulunan zanlı yakalandı.

Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Havsa'da bir araçta 2 gram uyuşturucu ele geçirildi

Havsa ilçesinde bir araçta 2 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimde U.Ş'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 30 oto yedek parçası ele geçirildi, Ş.K. ve İ.K. gözaltına alındı.