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Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü yakalandı. Şüphelilerin kimlik tespitinde FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlendi.

EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, güvenlik güçlerince yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup tespit etti. Yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde FETÖ/PDY şüphelisi ihraç emniyet müdürleri S.Ç., Y.K. ve H.B. oldukları belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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