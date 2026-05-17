'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinliği coşkuyla gerçekleştirildi

Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE - EDİRNE Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı, aralıklarla yağan yağmura rağmen coşkuyla gerçekleştirildi. Fetih yürüyüşü, askeri bando ve mehteran konserleriyle renklenen etkinlikte, 'Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zaferi' temalı dron gösterisiyle gökyüzünde fethin adeta yeniden canlandırılması büyük ilgiyle izlendi.

Program, akşam saatlerinde Selimiye Meydanı'ndaki İHA ve SİHA gösterileri ile başladı. Ardından Şükrüpaşa İlkokulu önünden Selimiye Meydanı'na kadar uzanan güzergahta Fetih Yürüyüşü yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği ile Mehteran Birliği'nin katıldığı yürüyüşte, Şahi topu eşliğindeki Temsili Fetih Ordusu, 57'nci Piyade Alay Komutanlığı unsurları ve sancak müfrezesi, iki bölükten oluşan Komando Tabur Komutanlığı personeli ve gökyüzünde onlara eşlik eden T129 ATAK Helikopteri yer aldı. Eski Camii önünde Fetih Duası okunması ve bir komando kolunun katılımıyla Komando Andı'nın icra edilmesinin ardından program Selimiye Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan meydandaki etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konserler verdi.

Programa; Edirne Valisi Yunus Sezer, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 5'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanvekili Ruhi Takındı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'İSTANBUL'UN ANAHTARI BU TOPRAKLARDA DÖVÜLMÜŞTÜR'

Kürsüye gelerek vatandaşlara ve konuklara hitap eden Edirne Valisi Yunus Sezer, konuşmasında fethin Edirne için taşıdığı tarihi öneme vurgu yaptı. İstanbul'un fethinin, imkansız denileni mümkün kılan bir azmin, bir inanmışlığın ve sarsılmaz bir iradenin adı olduğunu aktaran Vali Sezer, "Genç bir şehzadenin Meriç'in, Tunca'nın kıyısında ufka bakarken kurduğu o büyük hayalin; bir çağın açılıp bir çağın kapanmasına vesile olan kutlu bir peygamber müjdesinin gerçekleşmesinin adıdır. Fetih denilen o büyük rüya ilk kez Edirne sokaklarında vücut bulmuştur. İstanbul'un anahtarı bu topraklarda dövülmüş, dünyayı titretecek o dev Şahi topları bu ocaklarda dökülmüş ve ilk kez Edirne'de yankılanmıştır. İşte bu kadim şehir; devlet aklının şekillendiği, büyük hedeflerin hazırlandığı, ilmin büyüdüğü ve medeniyetin kök saldığı bir başkenttir. Edirne sadece bir şehir değildir; tarihin yönünü değiştiren kararların alındığı, büyük hayallerin filizlendiği ve milletimizin kaderine yön veren kutlu bir emanettir. İstanbul'un fethini büyük yapan yalnızca askeri bir başarı değildir. Asıl büyük olan; inançla yoğrulmuş bir azmin, sağlam bir hazırlığın, güçlü bir devlet aklının ve sarsılmaz bir iradenin zaferidir. Fatih Sultan Mehmet Han, genç yaşına rağmen ilme, mühendisliğe, stratejiye ve devlet yönetimine hakim, çağının çok ötesinde bir vizyona sahip büyük bir devlet adamıdır. O yalnızca surları yıkan, gemileri karadan yürüten büyük bir komutan değildir. Aynı zamanda adaletiyle, farklı inanç ve kültürleri bir arada yaşatma anlayışıyla ve ortaya koyduğu medeniyet tasavvuruyla da çağlara damga vurmuş büyük bir liderdir. Fatih'in en büyük başarısı yalnızca İstanbul'u fethetmek değil; fetihle birlikte insanlığa yeni bir medeniyet ufku sunabilmiş olmasıdır" dedi.

FETHİN ÖZEL GÖSTERİSİ SAĞANAK ALTINDA

Vali Sezer'in konuşmalarının ardından program, Selimiye Meydanı'nda aniden bastıran ve etkisini artıran sağanak yağış altında devam etti. Askeri bando ve mehteran takımlarının sergilediği performanslar, yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Kutlamaların finalinde sahne alan ve merakla beklenen 'Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zaferi' temalı dron gösterisi ise geceye damgasını vurdu. Sağanak yağışa rağmen başarıyla gerçekleştirilen ve İstanbul'un fethinin aşamalarını gökyüzünde görsel bir şölene dönüştüren gösteri, büyük ilgiyle izlendi.

