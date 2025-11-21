Edirne'de Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Edirne'de, Çanakkale'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere (28) anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

"Evrim Oluçay-Atakan Yılmazdere Hatıra Ormanı" için Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen programda aileler, mahalle sakinleri ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Oluçay ve Yılmazdere'nin iyi insanlar olmaları nedeniyle bugün kalabalık bir topluluğu bir araya getirdiklerini belirtti.

Ailelere sabır dileyen Sezer, "Rabb'im onları güzelliklerle buluştursun. Bizim buradan pek yapacak bir şeyimiz yok. Yapılacak şey, adlarını yaşatmak ve dua etmek. Burada da onlar için anlamlı bir hatıra ormanı oluşturuldu. Allah rahmet eylesin, dualarımız onlarla." dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da böylesi durumlarda söz söylemenin zor olduğunu ifade ederek ailelere başsağlığı ve sabır diledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise kaza haberini aldıklarında derin üzüntü yaşadıklarını belirterek "Doğayı çok seven iki gencimizin hatırasını yaşatmak için bir aradayız. Bu acıyı tekrar tekrar yaşatmak için değil. Yüreği yanan ailelere bir parça umut olsun diye hatıra ormanımızı oluşturduk. Bu iki güzel kardeşimizin adını sonsuza kadar yaşatacağız." diye konuştu.

Oluçay'ın annesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Oluçay, kızının doğayı çok seven bir genç olduğunu anlattı.

Kızının muhtarlığa her gelişinde "Anne buraya neden ağaç dikmiyorsun?" dediğini aktaran Oluçay, onun ağaç dikilmesini istediği yerde hatıra ormanı oluşturulduğunu belirtti.

Oluçay, Vali Sezer ve Gencan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, Milletvekili Yazgan, Başkan Gencan ve katılımcılar fidan dikti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında, Oluçay ve Yılmazdere'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti. İki gencin cenazesi Edirne'de toprağa verilmişti.