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Edirne'de hırsızlık zanlısı evdeki parmak izinden yakalandı

Edirne'de hırsızlık zanlısı evdeki parmak izinden yakalandı
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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheli, jandarmanın parmak izi incelemesi ve titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Çalınan altınlar ve para aileye teslim edildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayının faili, jandarmanın titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

E.D'ye ait ikamette gerçekleşen hırsızlık olayının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme (OYİ) Timi ve parmak izi uzmanlarınca evde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Yapılan kriminal inceleme sonucunda olay yerinde tespit edilen parmak izinin İ.C'ye ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve diğer ekiplerce yürütülen titiz araştırma sonucu şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan İ.C'nin ifadesinde hırsızlığı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan çalışmada evden çalınan 4 adet 15 gram bilezik, 4 adet 1 gram altın, 1 adet Reşat altını ve 3 bin lira nakit para ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan ziynet eşyaları ve para, işlemlerin ardından aileye teslim edildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirilen İ.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin
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