Edirne'de eğitim ve tarım ziyaretleri yapıldı, zabıta çarşı ve pazarı denetledi

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Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alireisoğlu, ziyarette kurum personeliyle bir araya geldi.

İlçede yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Alireisoğlu, personelle görüş alışverişinde bulundu.

Edirne'de zabıta ekipleri çarşı ve pazarda denetim yaptı

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve pazar alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çarşı bölgesinde belirlenen saatlerden önce çöp çıkaran esnaf uyarıldı, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.

Yaya geçişini engelleyen ve kaldırımları işgal eden malzemelerin kaldırılması sağlanırken, pazar alanında da esnafın kullandığı teraziler kontrol edildi.

Ekipler, terazilerin doğruluk testlerini gerçekleştirerek ölçü ve tartı aletlerinin doğru çalışıp çalışmadığını ve mevzuata uygunluğunu denetledi.

Açıklamada, kent düzeninin korunması ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

MHP Edirne İl Başkanı Biçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve yönetim kurulu üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Edirne tarımı, tarımsal üretim ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Köse, Biçer ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA