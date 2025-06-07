Edirne'de Düzensiz Göçmen Denetimi: 168 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Denetimi: 168 Kişi Yakalandı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, mayıs ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 168 düzensiz göçmeni yakaladı. Yasa dışı yollarla ülkeye giren şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Edirne'de polisin mayıs ayında düzenlediği denetimlerde 168 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda gerçekleştirdikleri denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye giren 168 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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