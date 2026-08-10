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Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan iki araçta, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirlenen araç sürücüleri A.T. ve H.Ö. gözaltına alındı, ayrıca trafik cezası uygulandı. Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan organizatörler A.T. (41) ve H.Ö. (54), tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çiftlik köyü yolu üzerinde A.T. ve H.Ö. yönetimindeki araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Etiyopya ve Yemen uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörler A.T. ile H.Ö. gözaltına alındı. Öte yandan 2 şüpheliye 'Karayolları trafik kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 27 bin 372 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen A.T. ve H.Ö., çıkarıldıkları hakimlikçe 'Organizatörlü göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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