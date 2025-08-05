Edirne'de 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Kaçarken Kaza Yaptı

Edirne'de 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Kaçarken Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, polisin dur ihtarına uymayarak motosikletle kaçmaya çalışan iki şüpheli kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırırken, diğer şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Edirne'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçtıktan sonra kaza yapan 2 şüpheli yakalandı, şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri şüpheli M.Y'nin kullandığı motosikleti Hükümet Caddesi'nde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ve yolcu motosiklette yolcu olarak bulunan şüpheli birlikte kaçmaya başladı.

Babademirtaş Mahallesi'nde yaşanan kovalamacada şüphelilerin bulunduğu motosiklet duvara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü M.Y, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı, diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

???????

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Urfalı sanılıyordu! İbrahim Tatlıses'in kökeni bilmeyenleri şaşırtıyor

Herkes Urfalı biliyordu ama gerçek başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.