Edirne'de 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Kaçarken Kaza Yaptı

Edirne'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçtıktan sonra kaza yapan 2 şüpheli yakalandı, şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri şüpheli M.Y'nin kullandığı motosikleti Hükümet Caddesi'nde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ve yolcu motosiklette yolcu olarak bulunan şüpheli birlikte kaçmaya başladı.

Babademirtaş Mahallesi'nde yaşanan kovalamacada şüphelilerin bulunduğu motosiklet duvara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü M.Y, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı, diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

???????