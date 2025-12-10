Edirne'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Edirne Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu tarafından Saraçlar Caddesi'ne stant kuruldu. Kurul üyeleri vatandaşlara insan hakları kurulları ve insan hakları konusunda broşür dağıttı.

İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi Nesrin Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulun işleyişi ve görevleri hakkında bilgi verdi.

İnsan haklarının evrensel bir değer olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza broşür dağıtarak insan haklarının değerini öğrenmeleri için bilgilendirme yapıyoruz. Herkes hak ve özgürlüklerine sahip olarak doğar. Dünya genelinde dil, din, ırk ayrımı yapmadan bu değerleri birlikte yaşatmak zorundayız. Hiçbir kadınımıza, çocuğumuza, hiçbir canlıya zarar gelmesin. Bu bilinçle hareket etmek için haklarımızı bilmek zorundayız."

Keşan'da "Atık Getirme Merkezi" kurulacak

Keşan ilçesinde "Atık Getirme Merkezi" kurulacak.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) işbirliğiyle önemli bir çevre yatırımı yapılacağını belirtti.

Merkezin doğaya katkı sağlayacağını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"İnşa edilecek merkez, vatandaşların ayrıştırılmış atıklarını doğrudan teslim edebileceği, modern ve çevre dostu bir tesis olacak. Kaynağında ayrıştırmayı teşvik edecek. Vatandaşlara kolay erişilebilir bir atık teslim altyapısı sağlayacak. Geri dönüştürülebilir atık oranını yükselterek Keşan ve bölgesinde çevresel sürdürülebilirliği güçlendirecek."

Yelken Kulübü'nden Özcan'a ziyaret

Tekirdağ Yelken Kulübü yöneticileri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kulüp yöneticileri de faaliyetleri hakkında bilgi verdi.